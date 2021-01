Whatsapp Messenger aktualisiert seine Nutzungsbedingungen

Zeit bis zum 8. Februar

In der Datenschutzrichtlinie gibt Whatsapp Gründe dafür an. So wolle man besser verstehen, wie die Dienste genutzt werden. Ein weiterer Grund sei das „Verbessern ihrer Dienste und deiner Erfahrungen mit deren Nutzung, darunter das Abgeben von Empfehlungen für dich (z. B. Freundesvorschläge oder Gruppen oder interessante Inhalte), Personalisierungsfunktionen und Inhalte, Unterstützen beim Abschluss von Käufen und Transaktionen und das Anzeigen von relevanten Angeboten und Werbeanzeigen“, heißt es auf der Internetseite.