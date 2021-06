WhatsApp-Betrug Polizei warnt vor „Code“-Nachricht

Hier gilt die Devise: So schnell handeln wie möglich! Ist man dem Betrug auf die Schliche gekommen, können Betroffene versuchen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten. Diese findet man in den Einstellungen unter Account und Verifizierung in zwei Schritten: Hier muss der Betroffene zunächst eine selbstgewählte sechsstellige PIN vergeben. Diese Zahlenkombination sollte auf keinen Fall identisch zu dem Code in der Betrüger-SMS sein und darf unter keinen Umständen an jemanden weitergegeben werden. Im Anschluss kann man noch eine E-Mail für alle Fälle hinterlegen.