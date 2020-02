Wettkämpfe in Rom Makellos: Frank Stäbler holt Gold bei Ringer-EM

Nur Edelmetall bei Olympia fehlt Stäbler nun noch. Und mit dieser EM-Goldmedaille kann er motiviert in den bevorstehenden Urlaub und danach in die körperlich extreme Vorbereitungs-Tortur gehen. Weil die 72-Kilogramm-Gewichtsklasse nicht olympisch ist, muss er - anders als in Rom - im August in Tokio in der Kategorie bis 67 Kilogramm antreten. Dabei wiegt Stäbler normalerweise 75 Kilogramm.

Bis zu seinem letzten großen Wettkampf in Japan heißt es deshalb, etliche Kilogramm abzunehmen. Das geschieht zunächst über eine ausgeklügelte Diät und in den letzten Tagen in Tokio durch einen fast komplettem Nahrungs- und Wasserentzug. "Wir haben einen Masterplan", berichtete Stäbler jüngst. Dennoch gebe es bei seinem Vorhaben "ganz, ganz viele Fragezeichen. Es wird spannend werden."

Nach Stäbler gewann Hannes Wagner mit Bronze die nächste Medaille. Der 24-Jährige aus Lichtenfels setzte sich in der Klasse bis 82 Kilogramm gegen den Weißrussen Stanislaw Schafarenka durch. Die deutschen Griechisch-Römisch-Athleten sammelten damit drei Plaketten; auch Schwergewichtler Jello Krahmer war Dritter geworden. Am folgenden Tag haben gleich vier deutsche Frauen die Chance auf Bronze.