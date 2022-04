Wettervorhersage Sturmtief zieht über Süden Deutschlands

Vor allem der Süden ist von dem neuen Sturmtief betroffen. Dort nimmt demnach der ohnehin schon kräftige Regen am Freitag noch einmal zu, hauptsächlich um den Schwarzwald herum. Der Wetterdienst warnt für einige Regionen vor "unwetterartigen Mengen". Auch der Wind sei weiterhin ein Thema, der am Freitag in Alpennähe und eventuell noch weiter in Richtung Norden in Sturmstärke wehen werde.