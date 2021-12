Wetteraussichten Winter-Pause vor Weihnachten - Milder Wochenstart

Winterfans konnten sich zumindest am Wochenende noch über ordentliche Schneebedingungen im Thüringer Wald freuen. Am Samstag lagen nach Angaben des dortigen Regionalverbunds in den Höhenlagen teils bis zu 42 Zentimeter Schnee.

In Hessen nutzen Hunderte von Ausflüglern am Samstag die Hochlagen der Mittelgebirge für eine der vorerst letzten Möglichkeiten zu einem Schneespaziergang. Auf dem 879 Meter hohen Feldberg im Taunus lagen nach Angaben des DWD rund 14 Zentimeter Schnee, von der 950 Meter hohen Wasserkuppe in der Rhön wurden sogar 19 Zentimeter gemeldet.

Zum Saisonstart mehrerer Lifte und Seilbahnen in den bayerischen Alpen sollten Bergsportler vor allem im Allgäu abseits der Pisten Vorsicht walten lassen. Der Lawinenwarndienst stufte die Gefahr in der Region nach Angaben vom Freitag oberhalb der Waldgrenze als "groß" ein (Warnstufe vier von fünf), in niedrigeren Lagen als "erheblich" (Warnstufe drei).

