Wetteraussichten Herbstlich kühl und wechselhaft - Schneefallgrenze sinkt

In den Alpen sinkt demnach die Schneefallgrenze an diesem Wochenende auf 1000 Meter. In den Hochlagen sei dort vor allem am Sonntag örtlich Glätte durch Schneematsch möglich, hieß es. Während in der Nordwesthälfte Deutschlands Schauerwetter angesagt ist, zeigt sich vom Saarland bis nach Brandenburg zeitweise die Sonne und es bleibt überwiegend trocken.