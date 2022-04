Wetteraussichten Schnee zum Aprilstart in Deutschland

In Baden-Württemberg meldeten unter anderem der Schwarzwald und die Schwäbische Alb Neuschnee. Für Skifahrer reicht das aber nicht aus. Sämtliche Lifte des Verbunds am Feldberg im Schwarzwald waren am Freitag geschlossen, wie auf der Homepage des Liftverbunds zu lesen war. In Thüringen und anderen Bundesländern machte der Schneefall vor allem Autofahrern zu schaffen. So prallten Fahrzeuge auf der schneebedeckten Autobahn 4 bei Gotha in die Leitplanke.