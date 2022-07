Wetter Vorläufige Hitzerekorde - über 40 Grad in Bad Mergentheim

In Baden-Württemberg mahnte Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor den Gefahren: "Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass in Wald und Flur schon der kleinste Funke zu einem Brand mit möglicherweise verheerenden Folgen führen kann."

Wer ist in Sachen Hitzeschutzplan in der Verantwortung?

Nach Tagen der Hitze und der Trockenheit wird auch die politische Diskussion lauter. Derzeit im Fokus: Braucht es einen Hitzeschutzplan? Und wer trägt dafür die Verantwortung?

Für den Ärzteverband Marburger Bund ist die Sache klar - er pocht erneut darauf, dass die Bundesregierung in dieser Sache die Fäden in der Hand halten sollte. "Nationale Vorgaben können helfen, dass wir ein bisschen Tempo in die Entwicklung bekommen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna am Mittwoch dem Deutschlandfunk. Dabei gehe es nicht darum, den Kommunen Dinge vorzuschreiben. Sie fordere bundesweite Vorgaben, aus denen dann die Kommunen eigene Pläne entwickeln sollten.

"Es reicht nicht, das in einzelnen Gebäuden zu denken, sondern wir müssen tatsächlich auch städteübergreifend denken. Wir brauchen eine vermehrte Begrünung von Städten", sagte Johna weiter.

"Brauchen mehr Grün und Blau in den Städten"

Auch der Deutsche Städtetag will gegen zu starke Hitze in den Städten und die Auswirkungen mehr tun. Einige Kommunen hätten bereits Hitzeaktionspläne veröffentlicht, andere bereiteten diese vor, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Verena Göppert der "Rheinischen Post". Hitzeschutz - etwa durch mehr Stadtbäume - sei aber auch teuer. Der Städtetag fordere feste Budgets für die Kommunen für mindestens zehn Jahre.

Der ARD-Meteorologe Sven Plöger erklärte in der "Rheinischen Post", dass Städte in sommerlichen Hitzelagen durchschnittlich oft neun Grad wärmer seien als die ländliche Umgebung. "Wir brauchen mehr Grün und Blau in den Städten, also mehr Pflanzen und Wasser, um mehr Verdunstungskälte zu schaffen." Man sehe aber durch die zunehmende Versiegelung eine "unglaubliche Überhitzung".