Wetter Urlauber am Pfingst-Wochenende auf der Suche nach Sonne

Etwas geschäftiger als in den vergangenen Monaten, aber immer noch recht ruhig ging es derweil am Flughafen Düsseldorf zu. Auf der Suche nach besserem Wetter starteten von dort aus zahlreiche Menschen zu Reisezielen am Mittelmeer oder auf den Kanaren. Dennoch sei die Lage zum Start in das Pfingstwochenende im Terminal ruhig, sagte eine Flughafen-Sprecherin am Samstag. Für den Samstag standen demnach etwa 140 Starts und Landungen auf dem Plan, in den nächsten beiden Tagen seien es jeweils 120.

Am Sonntag weht der Wind zwar weniger steif als zuvor - an der Küste und im Bergland sind aber weiterhin stürmische Böen drin. Vor allem in der Osthälfte sind Schauer und einzelne Gewitter zu erwarten. Im Westen und Südwesten, später auch im Süden wird es teils längere Zeit heiter.

An Pfingstmontag dann ist den Meteorologen zufolge das nächste Tief in Sicht, was für die Westhälfte eher graues und häufig nasses Wetter bedeutet. In einigen Landesteilen ist dagegen ein Hauch von Wonnemonat spürbar: Im Süden und Osten ist es zunächst sonnig oder locker bewölkt. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 14 und 20 Grad, im Süden und Ost zwischen 19 und örtlich 25 Grad.

© dpa-infocom, dpa:210522-99-702105/3