Wetter und Klimawandel Wie wird der Sommer in diesem Jahr?

So rechnet der europäische Wetterdienst ECMWF damit, dass es in den kommenden Wochen in großen Teilen Europas wärmer und trockener wird als im Schnitt. Auch der Deutsche Wetterdienst rechnet für dieses Jahr mit einem im Vergleich zum langjährigen Mittel zu warmen und zu trockenen Sommer: In großen Teilen Deutschland könne es bis August demnach ein bis zwei Grad wärmer werden als im langjährigen Durchschnitt, sagte ein Sprecher unserer Zeitung, im Rheingraben noch etwas darüber. Was die Niederschläge angehe rechne man damit, dass es fünf bis 20 Prozent trockener werde. Allerdings seien Prognosen hier unsicher.