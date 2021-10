Wetter-Trend für Dezember Bekommt Deutschland weiße Weihnachten?

Stuttgart - Die Weihnachtszeit ist für viele Deutsche mit die schönste Zeit des Jahres mit der Familie. Umso schöner, wenn an Weihnachten Schnee liegt. Den aktuellen Trends des europäischen Wettermodells zufolge besteht die Möglichkeit, dieses Jahr in Deutschland weiße Weihnachten zu erleben. Im Video sieht man das auch an den Zahlen und Prognosen für das Rheinland. Hier liegt Ende Dezember statistisch selten Schnee. Alle zehn bis 20 Jahre ist das der Fall. Dieses Jahr könnte es wieder soweit sein: