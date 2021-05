Wetter Tief "Marco" vermiest Feiertage und Gastro-Öffnungen

Prozess zur Marbacher Brandnacht

Wirre Aussagen des Angeklagten

Vier Polizisten haben am 5. Prozesstag ihre Erlebnisse in der Brandnacht vom 3. Oktober geschildert. Unter anderem gaben sie wirre Aussagen des Angeklagten wieder – unter anderem gab dieser an, sein Wohnhaus wegen des dort lebenden Geistes seiner verstorbenen Großmutter angezündet zu haben.