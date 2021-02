Wetter sorgt für Verkehrschaos Deutschland versinkt im Schnee - „Es schneit wie verrückt“

Am Montag versanken Städte wie Leipzig und Erfurt knietief im Schnee, an der Ostsee hing an den Molen Eis. „Es schneit wie verrückt“, hieß es von der Autobahnpolizei bei Hannover. Beim Löschen eines Supermarkt-Brandes in Mülheim im Ruhrgebiet mussten sich die Feuerwehrleute in der Kälte abwechseln. An den Helmen hatten sich Eiszapfen gebildet.