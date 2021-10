Wetter November startet mit deutlich sinkenden Temperaturen

Für den Montag sagte der DWD noch Höchsttemperaturen von neun bis 15 Grad voraus, am Mittwoch werden demnach sieben bis zwölf und am Donnerstag nur noch sechs bis zehn Grad erreicht. Dazu gibt es immer wieder leichten Regen, vor allem im Südosten. "Damit ist das richtige Herbstwetter dann also wieder zurück in Deutschland", sagte der Meteorologe.