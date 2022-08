Wetter Meteorologe: Langer Sommer bis September möglich

Viel Hoffnung auf Regen und Entspannung vor allem an den von derzeit Niedrigwasser geplagten Flüssen macht Brandt nicht. "Wenn man überlegt, dass der September einer der trockensten Monate (...) im Jahresverlauf mit dem März, April zusammen ist, dann lässt das doch befürchten - unabhängig von der Wetterentwicklung, die auch nicht günstig aussieht: Es sieht ja eher nach Hochdruck, nach trockenem, nach fortgesetztem Sommerwetter aus -, dass wir eine längere Periode mit Niedrigwasser bekommen. Nicht nur am Rhein, sondern auch an den anderen Flüssen. Und erst vielleicht zum November, Dezember, dann steigen die Pegelstände wieder."