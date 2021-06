Wetter in Deutschland Heftige Unwetter lassen zum Wochenende nach

Am Freitag gibt es den Angaben zufolge vor allem in der Südosthälfte Deutschlands noch häufig Schauer. In der Nordwesthälfte bleibt es hingegen vielerorts trocken und es scheint zeitweise die Sonne. Am Samstag dehnen sich die Schauer auf den Mittelgebirgsraum und den Nordwesten aus. Am Sonntag ist es teils wolkig, teils sonnig und vor allem im Westen und Südwesten gewittrig. Die Tageshöchsttemperaturen pendeln dann zwischen 24 und 30 Grad.