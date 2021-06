Wetter in Deutschland Gewitterlage hält in vielen Teilen des Landes an

Offenbach - Blitz und Donner, dazu auch reichlich Regen - das Wetter in vielen Teilen Deutschlands kommt noch nicht zur Ruhe. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sah am Mittwoch gerade für den Großraum München ein Unwetterrisiko für den späten Nachmittag. Dabei könnte es auch beim EM-Gruppenspiel Deutschland-Ungarn brenzlig werden, hieß es. Neben größerem Hagel bestehe lokal die Gefahr von heftigem Starkregen von mehr als 30 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit und teils schweren Sturmböen. Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatten Unwetter Schäden in Teilen Bayerns verursacht.