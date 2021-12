Wetter in Deutschland Frostiger Norden, unbeständiger Süden an Weihnachten

Bis zum Freitagabend gebe es in Vorpommern und Brandenburg noch einzelne Schneeschauer, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag. In der Nacht seien bis in die nördliche Mitte Schneefälle zu erwarten, gebietsweise müsse mit Glätte durch Gefrieren von Nässe gerechnet werden. Im Süden und Südwesten bleibt es hingegen meist frostfrei.