Wetter Frühlingshafte Temperaturen verabschieden sich

Am Wochenende ist vielerorts schon wieder Sonnenschein angesagt, wenn auch mit deutlich kühleren Temperaturen als noch eine Woche zuvor. Die Werte liegen zwischen 7 Grad an den Küsten und 13 Grad am Oberrhein. Wolken sind am Samstag im Nordosten, Osten und teils auch in der Mitte Deutschlands zu sehen. Am Nachmittag lockert es jedoch auf. Im Rest der Republik zeigt sich der Himmel den ganzen Tag über von seiner heiteren Seite.