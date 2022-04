Wetter Frost und Schnee: Der Winter ist noch nicht vorbei

Winterreifen werden noch gebraucht

Die weiteren Aussichten bleiben winterlich: "Auch im Süden und in der Mitte sollte man die Winterreifen noch nicht wechseln", rät der Meteorologe. Am Freitag schneit es in der Mitte Deutschlands, am Wochenende auch im Süden. Selbst in tiefen Lagen könne sich eine dünne Schneedecke bilden. Richtig winterlich wird es in den zentralen Mittelgebirgen, dort können zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen - örtlich auch mehr.