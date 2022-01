Wetter Erste Januarwoche startet mild und stürmisch

Während bis einschließlich Dienstag milde Luft zum April vergleichbares Wetter hervorbringt, mischt ab Mittwoch wieder Polarluft mit, wie der DWD mitteilte. In der Nordhälfte des Landes geht der Regen dabei in Schnee- und Graupelschauer über und an der Nordsee kommt es zu Gewitter, während der Regen im Süden nachlässt. Erneut ist im Bergland und an der See teilweise schwerer Sturm zu erwarten. In der Nacht kommt es landesweit zu Schnee.