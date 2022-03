Wetter Bis zu 20 Grad zur Wochenmitte

"Bei Werten bis zu 17 Grad ist der Frühling deutlich zu spüren", sagte Sonja Stöckle von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Montag. Dabei fällt am Dienstag von Westen her erst noch anhaltender Regen. Ganz im Norden und Süden bleibt es meist trocken.