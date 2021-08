Wetter-Apps Das bedeutet die Regenwahrscheinlichkeit wirklich

Eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für Regen heißt nämlich lediglich, dass es an fünf von zehn Tagen mit vergleichbarem Wetter in der Vergangenheit geregnet hat. Die Regenwahrscheinlichkeit ist deshalb in vielen Fällen nicht besonders aussagekräftig, denn auch wann es an diesem Tag regnen soll, gibt dieser Wert nicht an.