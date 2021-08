Wetter am Sonntag Tief bringt Gewitter, Sturm und Starkregen

Offenbach - Nach viel Sonnenschein bei sommerlichen 25 bis 30 Grad am Samstag bringt Tief „Manfred“ ab der Nacht zu Sonntag schauerartige Regenfälle und zum Teil kräftige Gewitter in die Westhälfte Deutschlands. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verlagert sich „Manfred“ im Tagesverlauf über Norddeutschland hinweg ostwärts. „Damit weiten sich auch Schauer und Gewitter am Sonntag auf weite Teile des Landes aus.“