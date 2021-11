„Wetten, dass...?“-Momente Von Gottschalk im Bordell bis zum Streit mit Götz George

Stuttgart - An diesem Samstagabend soll es noch einmal so werden wie früher: „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk zur besten Sendezeit im ZDF. Unter dem Entertainer feierte die Kultshow eine Erfolgsstory mit Rekordquoten. Jetzt also eine Art Nostalgie-und Retroshow, wie der 71-jährige Gottschalk sagt. Geplant war die Sendung eigentlich zum 70. Geburtstag des Moderators im vergangenen Jahr, coronabedingt wurde sie aber auf dieses Jahr verschoben. Ob Gottschalk an die guten, alten Zeiten – vor dem tragischen Unfall von Samuel Koch – anknüpfen kann?