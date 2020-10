Wettbewerber Liberty Steel Britischer Konzern will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen

Fast 3000 Stahlarbeiter versammelten sich laut IG Metall am Freitag trotz Corona zu einer Kundgebung auf der Rheinwiese in Düsseldorf. In Sichtweite des nordrhein-westfälischen Landtags forderten sie lautstark einen Einstieg der öffentlichen Hand beim ums Überleben kämpfenden Essener Traditionsunternehmen Thyssenkrupp. "Stahl ist Zukunft", skandierten sie immer wieder.