Wettbewerb in Marbach Bei Laufevent bleibt nur einer übrig

Das teils heftige Auf und Ab verlangte den Athleten einiges ab. Doch dafür konnten die Teilnehmer am Marbacher Gassenlauf ihrer schweißtreibenden Leidenschaft in der ganz besonderen Kulisse der Altstadt nachgehen. Dieses spezielle Flair wird die Sportler bei der Neuauflage nach der dreijährigen Coronazwangspause am Samstag, 10. September, nicht mehr umgeben. Das Sportevent wird nämlich komplett auf die Schillerhöhe verlagert. Allerdings: Was Läufer und Zuschauer dort erwartet, hat das Potenzial, der Veranstaltung einen Attraktivitäts-Booster zu verpassen.