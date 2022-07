Westjordanland Palästinenser bei Zusammenstößen mit Israels Armee getötet

Palästinensischen Berichten zufolge griffen bewaffnete Männer die Soldaten während einer Razzia an. Israels Armee bestätigte einen Einsatz in der Nacht in Nablus und in weiteren Orten im Westjordanland. Demnach seien vier bewaffnete Terrorverdächtige festgenommen worden. Zwischen ihnen und israelischen Streitkräften habe es einen Schusswechsel gegeben. Zu Toten und Verletzten machte das Militär keine Angaben.