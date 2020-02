Westjordanland Netanjahu kündigt 3500 neue Siedlerwohnungen an

Die Wohnungen sollen in dem strategisch wichtigen Gebiet E1 östlich von Jerusalem entstehen, wie israelische Medien am Dienstag berichteten. Das sagte Netanjahu auf einer Parteiveranstaltung, wie eine Likud-Sprecherin bestätigte. Erst am Donnerstag hatte Netanjahu den Ausbau zweier jüdischer Viertel im annektierten Ost-Jerusalem angekündigt.