Bzzz! Bzzz! Bzzz! Panik. Der erste Reflex: Fuchtel! Klatsch! Finale: „Autsch! Das Mistvieh hat mich gestochen!“ So oder ähnlich liest sich die Kurzform jener Dramen, die sich derzeit unzählige Male in Deutschlands hochsommerlichen Gärten abspielen. Ihre Protagonisten: Auf der einen Seite sonnenhungrige Gartenbesitzer, die Kaffee und Kuchen, Limo und Bier in Ruhe genießen wollen. Auf der anderen Seite kleine stachelbewehrte Plagegeister und Flugakrobaten, die sich im Stuka-Stil auf alles Süße stürzen.