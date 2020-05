Wertstoffhof in Corona-Zeiten Ade, Matratze, Plüschtier und Co.

Man solle derzeit nur abgeben, was unbedingt nötig sei, steht auf den Seiten der AVL zu lesen. Doch auch das ist natürlich Auslegungssache. Eigentlich sollte man nur anliefern, was nach Haushaltsauflösungen oder Umzügen überflüssig ist, doch „wir sind auch nicht böse, wenn jemand jetzt gerade Zeit zum Entrümpeln hat“, meint Menges. Kontrollieren kann man das ohnehin nicht. Und so wird ein buntes Sammelsurium angeliefert. Auf dem Beifahrersitz eines Steinheimers sitzt ein großer Plüschelefant, aber auch Kartonagen und anderes habe er dabei, erzählt er freimütig: „Die Stallpflicht wurde dazu genützt, auszuräumen“, scherzt er.

Ein junger Mann aus Benningen hat dagegen leere Kartons geladen. „Wenn man was bestellt, müssen die Verpackungen ja irgendwo hin“, meint er trocken. Tatsächlich ist die Zahl der Kartonagen auch das Einzige, das nach den Beobachtungen des Betriebsleiters im Moment zugenommen hat: „Da merkt man die verstärkten Online-Einkäufe.“ Ansonsten werde im Frühjahr ohnehin immer mehr angeliefert als während des restlichen Jahres. Allerdings blieben die Fahrzeuge aktuell wesentlich länger auf dem Hof als zu normalen Zeiten.

Gar nicht abgegeben werden können momentan beispielsweise Altreifen. „Deren Annahme kostet Geld, und Bezahlvorgänge sollen im Moment vermieden werden“, erklärt der AVL-Geschäftsführer Tilman Hepperle. Auch das Schadstoffmobil sei derzeit nicht unterwegs, da gebe es nur eine direkte Annahmestelle bei der Firma Kurz. „Wir fahren in der Krise auf Sicht“, betont er.

Inzwischen sind die ersten Bürger am Entladen und fragen die drei Mitarbeiter, wo was hinkommt. Ein junger Neu-Marbacher zieht einen Gartentisch aus seinem VW-Bus und fragt: „Darf das zum Holz?“ „Leider nicht, das ist Außenholz“, entgegnet AVL-Mitarbeiter Maximilian Stolze und hilft kurz darauf seiner Kollegin, die Tür eines der Container zu verriegeln, damit nichts von dem nach draußen purzelt, was einen wild durch durcheinander getürmten Haufen aus Stühlen, Koffern, Matratzen und anderem bildet. Manches davon dürfte wohl, dem Siebzigerjahre-Look nach zu urteilen, schon einige Zeit in Garagen, auf Dachböden oder in Kellern sein Dasein gefristet haben. Ab jetzt ist der Container nur noch über eine Metalltreppe zugänglich.

Auch der Großbottwarer mit den zwei Matratzen hat es nach etwa einer halben Stunde Wartezeit endlich zum Container geschafft und schimpft gleich noch mal drauflos. Die Mitarbeiterin, die die Tirade abbekommt, lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen: „Wir können ja auch nichts dafür, wir müssen uns halt an die Regeln halten“, besänftigt sie und bietet obendrein noch an: „Kommen Sie, ich helf’ Ihnen.“ Eigentlich fällt Mithilfe wegen der Abstandsregeln momentan aus, doch Matratzen sind so lang, dass man damit automatisch genügend Distanz zueinander hält.

Die Mitarbeiter sind übrigens alle mit Mundschutz ausgestattet. Und seit Mittwoch dieser Woche müssen das auch alle Kunden der Wertstoffhöfe sein.