Wertstoffhöfe öffnen mit Einschränkungen Anlieferung nur in dringenden Fällen

„Wir haben mit dem Notbetrieb eine gute Lösung gefunden, die Sicherheit für alle bietet und für unsere Kunden auch in dieser herausfordernden Zeit eine gute Entsorgungsmöglichkeit darstellt“, so AVL-Geschäftsführer Tilman Hepperle. Die Wertstoffhöfe "Bottwartal" in Steinheim, "Ellental" in Bietigheim-Bissingen und "Wasserturm" in Kornwestheim sind künftig von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr für Privatkunden mit Auto (keine Anhänger oder Transporter) geöffnet. Angenommen werden in dieser Zeit sperrige Abfälle wie Möbelholz, Altmetall, Elektroaltgeräte, Restsperrmüll sowie "Rund" und "Flach". Gewerbebetriebe, Umzugsfirmen sowie Privatkunden mit Anhänger oder Transporter, oder private Anlieferer von mineralischen Abfällen wie Bauschutt, haben ebenfalls die Möglichkeit auf ausgewählten Wertstoffhöfen anzuliefern, nach Terminvereinbarung unter 07141 / 956 5205.