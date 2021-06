Werbung Flaschenpfand bereitet BGH-Richtern Kopfzerbrechen

Nahwärmeleitung in Marbach

Sperrung an Kronenkreuzung für drei Wochen

Bei der Verlegung der Nahwärmeleitung zwischen dem Schulzentrum und der Altstadt beginnt am 21. Juni der nächste Abschnitt. Der hat es durchaus in sich, denn die Bautrupps müssen an einer neuralgischen Stelle graben.