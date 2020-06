Werben für Toleranz Botschafter trotzen Kremlkritik mit neuer Regenbogen-Aktion

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag nach dem Hissen der Regenbogenflagge an der US-Botschaft gesagt: "In jedem Fall sind jedwede Vorkommnisse der Propagierung nicht traditioneller sexueller Minderheiten und so weiter in unserem Land per Gesetz nicht zulässig." Russland steht seit langem international in der Kritik, mit seiner Politik Hass gegen sexuelle Minderheiten zu schüren.

