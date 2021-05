Werbemarkt Werbewirtschaft rechnet nach Corona-Delle mit Erholung

Die Werbewirtschaft in Deutschland kam nach Verbandsangaben 2020 auf ein Marktvolumen von rund 45 Milliarden Euro, 2019 waren es noch 48 Milliarden Euro. Der Rückgang wird auf die Pandemie zurückgeführt - viele Werbeaufträge wurden in Lockdown-Zeiten storniert oder gar nicht erst gebucht. Online war ein Wachstumstreiber, der die Rückgänge in anderen Bereichen in der Gesamtzahl abfederte. Die Investitionen in Werbung gingen um 3,4 Prozent zurück auf 33,7 Milliarden Euro. Die Netto-Werbeeinnahmen der Medienbranche verringerten sich um fünf Prozent auf 23,8 Milliarden Euro.