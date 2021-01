Der 70-Jährige verlor die Moderation der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" am Dienstagabend an Schauspieler Elyas M'Barek (38). M'Barek setzte sich im Finale der Quiz-Show des Privatsenders gegen den 70-Jährigen durch und wird damit in der kommenden Woche durch die Sendung führen. Dabei hatte Gottschalk zuvor noch gewitzelt: "Ich richte mich jetzt einfach ein." Bei der Sendung wollen vier Kandidaten - darunter drei Prominente - gewinnen und nächster Showmaster des Formats werden. Die Fernsehlegende hatte die Sendung dem ursprünglichen Gastgeber, Joko Winterscheidt (42), in der vergangenen Woche abgeknöpft.