Wenn Diäten nicht helfen Abnehmen ist auch Hormonsache

Was hat die Tübinger Langzeitstudie festgestellt?

Bei der aktuellen Langzeitstudie wurden nach zwei Jahren Lebensstil-Intervention die übergewichtigen Teilnehmer mit hohem Diabetesrisiko noch weitere neun Jahre ­beobachtet. Gewicht und Körperfettanteil ­aller Teilnehmer war bei Studienbeginn gleich. Es zeigte sich, dass all jene Probanden, deren Gehirn vor Beginn der zweijährigen Tübinger Lebensstil-Intervention sehr insulinempfindlich war, von kalorienreduzierter, ballaststoffreicher Ernährung und Sport profitierten. Sie nahmen deutlich an Gewicht und viszeralem Fettgewebe ab. „Sogar während der anschließenden neun Jahre dauernden Nachbeobachtungszeit lagerten sie nur wenig neue viszerale Fettmasse an“, so Heni. Probanden, die bereits vor Studienbeginn an einer Insulinresistenz im Gehirn litten, verzeichneten dagegen trotz gleichen Einsatzes nur in den ersten neun Monaten der Lebensstil-Intervention eine leichte Gewichtsabnahme. Und danach? „Während der folgenden Monate der Lebensstil-Intervention stiegen bei ihnen das Körpergewicht und das viszerale Fett wieder an“, sagt Stephanie Kullmann vom Institut für Diabetesforschung und metabolische Erkrankungen des Helmholtz-Zentrums München an der Universität Tübingen.