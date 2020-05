Wenn Ameisen ins Haus wollen Ungebetene Gäste

In der Antike pries man der Ameisen Fleiß

Ein Ameisenforscher ist ein kompetenter Zeuge, aber kein repräsentativer. Ihm fehlt das Unbehagen, das viele Horror-Fantasien antreibt. In Science-Fiction-Literatur und -Filmen tauchen immer wieder aggressive Ameisen auf, von H. G. Wells’ „Empire of the Ants“ (1905) bis hin zu Aliens wie den feindseligen Borg in „Star Trek“ (1989), die wie ein Insekten-Kollektiv organisiert sind.

Dabei hatten sie ursprünglich ein positives Image. Die Hopi in Arizona halten sie für die ersten Tiere, manche Völker Afrikas für Götterboten. In der Antike galt der Fleiß der Ameise als vorbildlich. Der griechische Dichter Äsop (um 600 v. Chr.) preist ihn und das Alte Testament: „Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise!“ Ganz anders der US-Autor Mark Twain, der im Schwarzwald nur planloses Umherirren zu erkennen glaubte. In seiner satirischen Erzählung „Bummel durch Europa“ (1880) bezeichnet er die Ameise als „Schwindlerin“: „Sie arbeitet nur, wenn jemand zuschaut.“

Sind Ameisen Faschisten?

Im Roman „Der König auf Camelot“ (1958) des Briten T. H. White verwandelt der Magier Merlin den späteren König Artus als Lebenslektion in eine Ameise, und der Junge lernt den Faschismus kennen. „Alles nicht Verbotene ist Pflicht“, lautet das Motto im Nest, und es gibt nur zwei Wörter: „getan“ und „nicht getan“. Wie bei Computern: 1 und 0. Disney ließ diese Grusel-Ameisen weg in der Verfilmung „Die Hexe und der Zauberer“ (1963). Der Konzern konfrontierte dafür Donald Duck in mehreren Kurzfilmen mit Ameisen, die ihm Picknick und Küchenvorräte wegräubern, sogar ein großes Gefäß mit Ahornsirup.

Eines nämlich lockt die Tiere ganz besonders: Zucker. „Deswegen kultivieren Ameisen Blattläuse. Sie ernten deren süße Ausscheidungen“, sagt Manfred Verhaagh. „Mit Freude lecken sie auch verschüttete Limo auf.“ Darum empfiehlt Sabine Holmgeirsson: „Alles Zuckerhaltige in der Küche sollte unter festem Verschluss sein.“

Schmetterlinge sind von Ameisen abhängig

Unter Naturschutz stehen nur wenige Arten. Ob Ameisen vom Insektensterben betroffen sind, werde derzeit nicht erhoben, sagt Verhaagh. Klar sei aber: „Die Landwirtschaft hat immer mehr nährstoffarme Halbtrockenwiesen in Betrieb genommen und bei dichterer Bepflanzung bekommen die Ameisen weniger Sonne. Sie brauchen aber die Wärme, um ihre Jungen aufzuziehen.“ Mit den Ameisen verschwinden andere Tiere, die auf sie angewiesen sind, etwa Schmetterlinge: „Bläulingsraupen übertölpeln Knotenameisen und ernähren sich von deren Brut“, sagt Verhaagh. „Und die Zahl der Bläulinge hat bereits sehr stark abgenommen.“

Also: nachsichtig sein. Lavendel streuen. Löcher abdichten. Und die Ameisenphilosophie bestaunen, die derzeit ein Comeback erlebt. In der Zeichentrickserie „Die Biene Maja“ (1975) möchte ein Trupp Ameisen ein verletztes Insekt verspeisen. Maja protestiert, weil es noch lebt. Die Ameisen aber finden, es sei doch schon so gut wie tot. Ein Schelm, wer da an aktuelle Pandemie-Diskussionen denkt.