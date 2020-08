Weniger Verpackungsmüll dm testet Auffüllstationen für Duschgel

Stuttgart - Mehr als 1000 Tonnen Verpackungsmüll fallen in Stuttgart monatlich an – in diesem Jahr waren die Zahlen gar steigend. Nicht zuletzt wegen dieses Abfallaufkommens kaufen immer mehr Menschen in der Region möglichst plastikfrei ein. Produktanbieter kommen der Nachfrage entgegen. So auch der Drogeriemarkt dm, der in den kommenden sechs bis acht Monaten in drei seiner Märkte Nachfüllstationen für Duschgel anbieten will.