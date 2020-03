Weniger Verkehr Coronavirus macht Grenzkontrollen zum Dauerthema in Europa

An der deutsch-polnischen Grenze hatte sich die Lage an den meisten Grenzübergängen schon am Samstag entspannt. Am Sonntag floss der Verkehr überall ungehindert, wie der polnische Grenzschutz mitteilte. Wer hingegen aus Polen nach Weißrussland und in die Ukraine reisen wollte, musste an manchen Übergängen lange warten. Von der litauischen Grenze zu Polen meldete der Grenzschutz keine Wartezeiten mehr. Von Tschechien in die Slowakei und weiter nach Ungarn floss der Verkehr laut Polizei anders als noch am Samstag wieder ungehindert.

Der Verkehr an den Grenzen zu Baden-Württemberg verlief trotz der Kontrollen wegen der Corona-Pandemie am Wochenende ruhig. "Wir haben sehr, sehr wenige Pkw", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Offenburg am Sonntag. An den Schweizer Grenzen sei es ebenfalls ruhig: "Die Straßen sind sehr leer", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Weil am Rhein am Sonntag.

Die Situation an der Grenze zu Dänemark war am Wochenende ebenfalls ruhig. "Wir haben weniger als die Hälfte des normalen Verkehrs", sagte Brian Fussing, Chef der dänischen Grenzpolizei in Südjütland. "Die Leute haben verstanden, dass sie nicht reisen sollen." Lastwagen würden so schnell wie möglich abgefertigt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Samstag gewarnt, dass Lastzüge mit wichtiger und verderblicher Fracht feststeckten. Da entspannte sich die Lage vielerorts schon. "An einigen Grenzen gibt es aber immer noch Probleme", sagte sie.