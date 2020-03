Wenige Verstöße gegen Corona-Vorgaben Leute gehen in den meisten Fällen auf Abstand

Marbach/Bottwartal - Die Vorgaben sind eigentlich klar und unmissverständlich. Um das Coronavirus einzudämmen, dürfen sich maximal zwei Personen treffen, die nicht zur selben Familie gehören. Und doch gibt es einige Unverbesserliche, die jede Warnung in den Wind schlagen. So musste die Polizei am Samstag eine Party in einer Stuttgarter Shisha-Bar sprengen, in der sich fast 30 Personen verbarrikadiert hatten. Mit solchen Kindsköpfen hatten sich die Ordnungshüter im Raum Marbach am Wochenende glücklicherweise nicht herumzuschlagen. „Es ist nur ein Verstoß bei uns verbrieft“, sagt Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Im Parkhaus in der Marbacher Grabenstraße „hat eine Personengruppe nicht den nötigen Abstand eingehalten“, berichtet er. Im ganzen Landkreis seien lediglich zwölf Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz festgestellt worden. Darunter aber keine extremen Ausrutscher wie in Stuttgart.