Wenig Zeit für Erholung Rummenigge: Termine für September-Länderspiele ungünstig

"Ich halte es eigentlich für nicht gut, was da gerade diskutiert und hoffentlich noch nicht final beschlossen worden ist", sagte der 64-Jährige im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf die Ansetzung von Länderspielen Anfang September. Am Mittwoch hatte die Europäische Fußball-Union zudem das Champions-League-Finalturnier in Lissabon für den Zeitraum vom 12. bis 23. August terminiert. In der Europa League wird vom 10. bis zum 21. August in Deutschland gespielt.