Wengerter auf Probe in Benningen Der erste eigene Wein wird bald gelesen

Und damit ja auch am Höhepunkt des Projekts „Wengerter auf Probe“, dessen Initiatoren Werner Widmaier und Martin Heim aus Benningen sind. Um einen Beitrag dazu zu leisten, die Steillagen am Neckar zu erhalten, haben sie Ende 2019 das Ganze auf die Beine gestellt. Dabei konnten Interessierte unter der Anleitung von Profis ein Jahr lang im Weinberg wirken, ohne ihn gleich kaufen zu müssen. Die Resonanz war enorm. Mit höchstens einer Handvoll Teilnehmer hatten die Macher, unterstützt von der Gemeinde Benningen, gerechnet. Rund 20 kamen und bewirtschaften seither „ihre“ Stückle. Das sind Weinberge, die von ihren eigentlichen Besitzern meist altershalber nicht mehr gepflegt werden können. „Und es kommen immer wieder Areale dazu, die zur Verfügung gestellt werden“, informiert Martin Heim. Das Projekt spricht sich offenbar herum. Und zwar nicht nur bei denjenigen, die Weinberge haben, die bewirtschaftet werden müssen, sondern auch bei denjenigen, die sich gerne selbst um einen Weinberg kümmern wollen. Simone und Achim Schöfer sind nämlich am Samstag zum ersten Mal beim Treffen des Wengerter-Nachwuchses mit dabei. Aus der Zeitung haben sie von dem Projekt erfahren und wollten sich das Ganze mal anschauen. „Wir trinken gern Wein und sind gerne in der Natur“, sagt Simone Schöfer lachend. Und oft habe sie schon gesagt, wenn sie mit dem Rad an den Steillagen vorbeikamen: „So ein Weinberg wäre schon was Tolles.“