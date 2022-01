Wengerter auf Probe Benninger suchen weiter Nachwuchs

Erhalt der Steillagen steht im Fokus

Heim weiß, wovon er spricht. Immerhin läuft Wengerter auf Probe schon zwei Jahre lang in Benningen erfolgreich. Um etwas für die Erhaltung der wertvollen Steillagen zu tun, hatten Martin Heim und Werner Widmaier, unterstützt durch die Gemeinde, damals das Projekt ins Leben gerufen. Gesucht waren und werden auch jetzt Menschen, die Lust haben, sich zunächst ein Jahr lang um ein Stückle zu kümmern. Vorkenntnisse braucht man keine. „Wir nehmen alle an der Hand“, erklärt Martin Heim. Es gibt monatliche Unterweisungen in der Theorie, der Rest ist Learning by doing im Wengert. „Jeder bekommt die jeweiligen Tätigkeiten direkt in seinem Wengert gezeigt und erklärt – und bei Fragen sind wir jederzeit ansprechbar.“