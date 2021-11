Wengert der Gemeinde Murr feiert mit eigenem Wein

Tradition des Weinbaus im Ort erhalten

1988 hat die Gemeinde die kleine, mit Reben bepflanzte Fläche unterhalb der Kirchenmauer an der evangelischen Peterskirche gekauft und seither die Tradition des Weinbaus mitten im Ort erhalten und fortgeführt. Einst wurde auf Murrer Gemarkung noch weitaus mehr Wein angebaut, heute sind es insgesamt noch rund 14 Hektar an Rebflächen, die vor allem in Richtung Honatskelter und Höpfigheim liegen.