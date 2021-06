Welttag des Tagebuchs Sieben Tagebücher für die Ewigkeit

Berlin - Alltägliche Gewohnheit, Bollwerk gegen die verstreichende Zeit, Sammlungsort, für die Kleinigkeiten, die im Leben vielleicht doch die größte Rolle spielen, Logbuch für die Entdeckungsfahrten der Seele oder intime Flaschenpost an die Nachwelt – es gibt unendlich viele Gründe, Tagebücher zu schreiben. Fast jeder hat sich irgendwann schon einmal an diesem Genre versucht. Am 12. Juni wird der Welttag des Tagebuchs gefeiert. An diesem 1942 bekam das in Amsterdam lebende jüdische Mädchen Anne Frank von ihrem Vater ein Notizbuch geschenkt.