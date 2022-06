Weltmeisterschaft Unter neuem Trainer: Hockey-Damen wollen K.o.-Fluch beenden

Schwierige Gruppe - nur Erster im Viertelfinale

Bei der WM ist die DHB-Auswahl gleich gefordert: Nach Außenseiter Chile warten in der Vorrunde Titelverteidiger und Gastgeber Niederlande und der WM-Zweite Irland als Gegner. Altenburg findet die Gruppe "gut, denn sie ruft alles ab, was es im Welthockey so gibt", sagte er. Oranje-Offensivpower, defensivstarke Irinnen und den schwer einzuschätzenden Neuling aus Chile. Umgekehrt behauptet der 41-Jährige aber: "Wir haben viele Spielerinnen im Kader, die den Unterschied ausmachen können und die erst mal geschlagen werden müssen."

Der Modus hat es in sich: Nur die Sieger der vier Vorrundengruppen kommen direkt ins Viertelfinale. Die Gruppen-Zweiten und -Dritten bestreiten zuvor in Amsterdam oder im spanischen Terrassa noch jeweils ein Achtelfinale. Vom Halbfinale an wird dann nur noch in dem Vorort von Barcelona gespielt. Dann wollen die deutschen Damen immer noch mittendrin und dabei sein. "Unser klares Ziel ist es, während der WM die Reise nach Spanien anzutreten", betonte Altenburg.