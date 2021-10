Bahnrad-Weltmeisterschaft Hinze, Grabosch und Friedrich holen WM-Gold im Teamsprint

Hinze hatte vorab betont, ihr gehe es "darum, dass ich mehr Spaß habe und es so richtig genießen kann. Ich mache das nicht, um allen zu beweisen, dass ich jedes Mal Gold gewinnen kann." Der Spaß war ihr diesmal anzumerken. Sowohl in der Qualifikation als auch in der ersten Runde und im Finale gegen die starken Russinnen agierte das Trio makellos. Hinze wird in dieser Form auch im Sprint (Freitag) und im Keirin (Sonntag) eine der Topfavoritinnen sein. Erstaunlich: Im Finale vollendete teamintern nicht Hinze, sondern Friedrich.

Männer holen Bronze

Für die deutschen Männer lief der erste von fünf WM-Tagen in der Radsport-Hochburg nicht so glänzend, aber immerhin ordentlich an. In der Teamverfolgung schaffte es der Vierer um Theo Reinhardt nicht in die finalen Läufe um die Medaillen, die am Donnerstag stattfinden. Im Teamsprint hingegen absolvierten Stefan Bötticher, Joachim Eilers und Nik Schröter als Dritte eine ordentliche Qualifikation. Gemeinsam mit Marc Jurczyk reichte es am späten Abend zu Bronze, nachdem im Kampf um Platz drei Russland klar besiegt wurde.

Dem Gold-Start von Hinze und Co. folgt am Donnerstag (ab 18.25 Uhr/Eurosport) die wohl größte Titelchance der ganzen WM. Das Quartett Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Laura Süßemilch ist schon als Gold-Vierer bekannt und will nachdem Olympiasieg und EM-Titel das Triple perfekt machen. Brennauer und Kröger holten zudem bei der Straßenrad-WM in Flandern Gold im Zeitfahr-Mixed.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-671333/7