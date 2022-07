Weltmeisterschaft Erstes WM-Halbfinale seit 2010: Hockey-Frauen wieder 1:0

So kam es im Schlussabschnitt zu einer aus deutscher Sicht vermeidbaren Zitterpartie, in der sich Torfrau Nathalie Kubalski bei zeitweise dreifacher Unterzahl mehrfach auszeichnete. "Es hat sich trotzdem sicher angefühlt, weil wir uns auf die Defensive verlassen konnten", sagte Altenburg.

Bereits an diesem Mittwoch brechen die Deutschen aus ihrem WM-Quartier in den Niederlanden in Richtung Spanien auf. "Morgen um 12.00 Uhr holt uns der Bus aus dem Hotel ab, und dann sind wir mal gespannt, was das Schipholer Flughafenchaos so für uns hat", meinte Stürmerin Charlotte Stapenhorst gut gelaunt.