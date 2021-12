Spektakel in London Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Grüner Gigant gefordert

Der langjährige Dominator im grellgrünen Shirt ist gefordert. Michael van Gerwen aus den Niederlanden hat mit seinem ersten Auftritt überzeugt und will nun (22.30 Uhr) gegen den Engländer Chris Dobey die nächste Hürde nehmen. "The Green Machine", wie van Gerwen in Anlehnung an sein Shirt genannt wird, will die Zeit als Nummer drei der Welt schnellstmöglich hinter sich lassen und wieder ganz nach oben.